В Сбере можно взять образовательный кредит на среднее профобразование
17:20 25.10.2022
В Сбере теперь можно оформить образовательный кредит не только на учебу в высшем учебном заведении, но и по программе среднего профессионального образования. Это стало возможным после подписания Сбером и Министерством просвещения РФ соглашения о расширении действия программы поддержки образовательного кредитования. Изменения будут действовать с 1 ноября 2022 года.
«Раньше в программу господдержки включалось только высшее образование. Благодаря заключенному соглашению у нас появилась возможность предоставить субсидии для обучения граждан и по программам среднего профессионального образования. Это значит, что еще больше молодых людей смогут получить образование по выбранной специальности на комфортных условиях», - отметил Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и Сберегать» Сбербанка.
Ставка по кредиту для студента - всего 3%. Остальную часть субсидирует государство. Кредит можно взять на оплату любого периода учебы: один семестр, год или все обучение целиком. Все время учебы и девять месяцев после нее нужно будет оплачивать только проценты по кредиту - ежемесячный платеж составит порядка 350 руб. Остальную сумму необходимо вернуть в течение 15 лет после того, как студент получит диплом.
В этом году с мая по сентябрь 2022 года Сбер выдал 37 тысячам учащихся средства на оплату обучения на общую сумму 5,3 млрд руб. Это в два раза больше, чем за такой же период прошлого года. На сегодняшний день образовательный кредитный портфель банка достиг отметки 20 млрд руб.
Значительно нарастить выдачи банк смог в том числе за счет появления новых каналов приема заявок на кредит. С этого года подать заявку на получение кредита можно не только в отделении Сбера, но и в самом учебном заведении. Кроме того, можно оставить заявку на консультацию с последующим обратным звонком специалиста банка.
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