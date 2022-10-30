ЕС призывает РФ пересмотреть решение об участие в сделке по зерну - Боррель
11:15 30.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«ЕС призывает Россию отменить свое решение», — написал он в «Твиттере».
По словам Борреля, «решение России приостановить участие в сделке по Черному морю ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса».
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