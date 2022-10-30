ЕС призывает РФ пересмотреть решение об участие в сделке по зерну - Боррель

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз призывает Россию пересмотреть решение о приостановке ее участия в сделке по вывозу украинского зерна. Об этом заявил в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.



«ЕС призывает Россию отменить свое решение», — написал он в «Твиттере».



По словам Борреля, «решение России приостановить участие в сделке по Черному морю ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса».



