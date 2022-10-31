На Украине объявлена воздушная тревога

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушная тревога объявлена утром в понедельник на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

По его информации, сирена звучит в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской областях, в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

Позже воздушная тревога была также объявлена на западе страны: в Ровненской, Хмельницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Львовской и Тернопольской областях.