На Украине объявлена воздушная тревога
09:05 31.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воздушная тревога объявлена утром в понедельник на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.
По его информации, сирена звучит в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской областях, в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.
Позже воздушная тревога была также объявлена на западе страны: в Ровненской, Хмельницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Львовской и Тернопольской областях.
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