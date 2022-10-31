В результате крушения моста в Индии погибло более 120 человек

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 120 человек погибли в результате обрушения вантового моста в западном индийском штате Гуджарат. Об этом сообщил в понедельник агентству Франс Пресс (АФП) начальник полиции округа Морби.

«К настоящему моменту мы нашли 120 тел. Число погибших, вероятно, продолжит расти по мере продолжения поисковой операции», — сказал он.