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НОВОСТИ

В результате крушения моста в Индии погибло более 120 человек

09:20 31.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 120 человек погибли в результате обрушения вантового моста в западном индийском штате Гуджарат. Об этом сообщил в понедельник агентству Франс Пресс (АФП) начальник полиции округа Морби.

«К настоящему моменту мы нашли 120 тел. Число погибших, вероятно, продолжит расти по мере продолжения поисковой операции», — сказал он.

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