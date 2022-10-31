В Мелитополе начали подавать газ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подача газа возобновлена в Мелитополе, начато подключение социальных объектов. Об этом в понедельник сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«В Запорожской области продолжается поэтапное подключение населенных пунктов к газоснабжению. В Мелитополе газ уже подан. Сегодня начато подключение школ, больниц, многоквартирного и частного секторов Мелитополя», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Балицкого, отопительный сезон в регионе «идет по плану».