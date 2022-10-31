В Киеве и Харькове слышны взрывы — СМИ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы слышны в украинской столице и в Харькове. Об этом сообщает в понедельник издание «Страна».

По его данным, в небе над Киевом поднимается дым.

Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщает, что в городе работает ПВО. Кроме того, он написал в своем телеграм-канале о взрывах в Кременчуге.