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НОВОСТИ

В Киеве и Харькове слышны взрывы — СМИ

10:05 31.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы слышны в украинской столице и в Харькове. Об этом сообщает в понедельник издание «Страна».

По его данным, в небе над Киевом поднимается дым.

Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщает, что в городе работает ПВО. Кроме того, он написал в своем телеграм-канале о взрывах в Кременчуге.

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