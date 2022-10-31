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НОВОСТИ

В России за сутки выявили 5 781 случай заражения коронавирусом

12:00 31.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 781 против 6 803 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало минимальным с 20 июля, когда зафиксировали 5 685 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 21 429 506 случаев заражения.

Число летальных исходов за последние сутки составило 71 против 75 днем ранее, всего с начала пандемии умерло 390 175 человек. Количество случаев выздоровления за сутки составило 7 073 против 9 008 днем ранее, до 20 803 197.

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