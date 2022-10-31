Рогов сообщил об ударе по подстанции у ДнепроГЭС в Запорожье
12:32 31.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об ударе по подстанции, находящейся около Днепровской ГЭС в Запорожье, в городе частично нарушено электроснабжение.
«Попадание именно в подстанцию, находящуюся около ДнепроГЭС, <…> пока большие перебои с электричеством в городе начались», — сказал он в понедельник в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
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