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НОВОСТИ

Гусеничный вездеход ТМ-140 Курганмашзавода прошел испытания в Арктике

12:45 31.10.2022

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Фото пресс-службы ПАО «Курганмашзавод»
Гусеничный вездеход ТМ-140 ПАО «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех) принял участие в Арктической комплексной экспедиции «Умка-2022», организованной командованием Военно-морского флота РФ.

Маршрут протяженностью 1100 км, выстроенный военными топографами, пролегал от Анадыря до мыса Шмидта практически через всю Чукотку. Вместе с ТМ-140 Курганмашзавода в экспедиции приняли участие другие колесные и гусеничные вездеходы отечественного производства.

По холмистой тундре, болотам и курумнику техника ежедневно проходила от 60 до 150 км. Общий запас топлива и продовольствия, а также опытную армейскую палатку весом около 400 кг везла ТМ-140, поскольку ее грузоподъемность позволяла взять большой объем груза без снижения характеристик проходимости. Когда до мыса Шмидта оставалось 200 км, дорогу экспедиции преградила полноводная река Амгуэма. Только ТМ-140 легко преодолела и это препятствие, так как курганский вездеход – плавающий. Для остальных машин и ширина водной преграды, и течение оказались не по силам.

В течение 11 дней следования по маршруту военные специалисты составляли подробные отчеты, которые легли в основу итогового доклада об арктической экспедиции «Умка-2022» главкому ВМФ РФ Николаю Евменову.

За активное участие в экспедиции и личный вклад в дело испытания техники в экстремальных условиях представителей Курганмашзавода – командира экипажа Павла Веселого, водителей-испытателей Александра Леонтьева и Владимира Вахрушева – наградили Почетными грамотами Главного командования ВМФ России.

ТМ-140 Курганмашзавода в условиях бездорожья Арктики показала себя как надежная и функциональная машина, способная выполнять самые разные задачи. В настоящее время морские пехотинцы рассматривают возможность ее применения в условиях севера.

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