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Почти 80% американцев считают, что положение дел в США «вышло из-под контроля» — опрос

13:00 31.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство американцев — 79% — за неделю до выборов в Конгресс США полагают, что ситуация в стране «вышла из-под контроля». Это показали опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией Си-би-эс и социологической компанией YouGov («Ю-гав»).

По данным исследования, 48% сторонников Демократической партии считают, что дела в США идут хорошо. Их позицию разделяют лишь 12% симпатизирующих Республиканской партии и 18% независимых избирателей. Вместе с тем работа демократа Джо Байдена на посту президента США пользуется одобрением только у 44% всех опрошенных, 56% респондентов ее не одобряют.

Выборы в Конгресс пройдут 8 ноября. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей и треть сенаторов. Согласно прогнозам, республиканцы могут увеличить представительство в обеих палатах законодательного органа, что даст им возможность препятствовать реализации предложений президента-демократа.

Опрос проводился с 26 по 28 октября. В нем приняли участие 2 119 человек. Статистическая погрешность составила 2,4 процентного пункта.

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