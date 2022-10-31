До 4,6 млн человек выросло число беженцев, прибывших в РФ с территории Украины и Донбасса

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число беженцев, которые с февраля прибыли в РФ с территории Украины и Донбасса, выросло до 4,6 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«По последним данным, в РФ прибыли 4,6 млн человек, включая 704 тыс. детей», — сказал собеседник агентства.