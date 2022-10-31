Дружеские отношения между народами России и Китая непрерывно укрепляются - Си Цзиньпин

13:20 Источник: Газета.Ru

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что дружеские отношения между народами России и Китая непрерывно укрепляются. Его слова в поздравительной телеграмме по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы передает Центральное телевидение Китая.

Уточняется, что письмо с поздравлением Си Цзиньпин направил 29 октября.

«В настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокий уровень развития, обмены и сотрудничество в различных областях продолжают углубляться, дружба между двумя народами непрерывно укрепляется», — сказано в сообщении главы КНР.

Си Цзиньпин отметил, что у дружбы между Россией и Китаем большие перспективы и широкие возможности. Он также выразил надежду на то, что Общество российско-китайской дружбы продолжит играть важную роль в укреплении связей между народами двух стран. Газета.Ru