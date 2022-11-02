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РФ предоставит послу Британии доказательства о связи Лондона с атакой на Севастополь — МИД

15:12 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия предоставит послу Британии в Москве Деборе Броннерт сведения с доказательствами о вовлеченности Великобритании в атаку на базу Черноморского флота в Севастополе и диверсию на «Северных потоках», затем ознакомит с базовыми материалами широкую общественность. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Конечно, вне всяких сомнений вовлеченность британских спецслужб в террористическую атаку на базу Черноморского флота в Севастополе 29 октября, диверсию на „Северных потоках“, они не будут оставлены без реакции, мы об этом говорили в Совбезе [ООН], мы об этом говорили публично. И, естественно, как я уже сказала, будет вызван британский посол, которому будут предоставлены соответствующие материалы. И я вам обещаю, что эти же материалы, плюс-минус, но базовые материалы, которые будут переданы в качестве доказательств британской стороне, с ними также будет ознакомлена широкая общественность», — сказала дипломат.

«Позвольте нам в данном случае случае соблюдать определенные процедурные вопросы. Поэтому как только встреча в виде вызова посла на Смоленку состоится, мы поделимся этой информацией, она будет опубликована на наших ресурсах: сайте МИД и аккаунтах министерства иностранных дел в социальных сетях», — добавила она.

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