Хуснуллин сроки окончания ремонта автомобильной части Крымского моста
19:25 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На восстановление автомобильного моста правительством выделено необходимое финансирование, госконтракт заключен. Запустить движение [.....] планируем 5 декабря по одной полосе, с 20 декабря — полностью по другой», — сказал Хуснуллин.
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