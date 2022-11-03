Хуснуллин сроки окончания ремонта автомобильной части Крымского моста

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение по обеим полосам автодорожной части Крымского моста будет восстановлено в полном объеме 20 декабря, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

«На восстановление автомобильного моста правительством выделено необходимое финансирование, госконтракт заключен. Запустить движение [.....] планируем 5 декабря по одной полосе, с 20 декабря — полностью по другой», — сказал Хуснуллин.