Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем народного единства

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Глава Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с отмечающимся сегодня в России Днем народного единства. По его словам, сегодня праздник, который напоминает о героических страницах отечественной истории, обретает особый смысл. «Россия вновь проходит через испытания, сражается за свой суверенитет, свое будущее, - написал мэр в своем Telegram-канале. - И сегодня как никогда важны единство и сплоченность. С давних времен Москва играет особую роль в жизни Отчизны. И в наши дни столица и москвичи делают все для победы».

Напомним, День народного единства отмечается 4 ноября с 2005 года, однако, как сообщала «НГ», история праздника восходит к XVII веку, эпохе Смутного времени. В 1612 году второе земское ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского сумело освободить Москву от польских интервентов.

Сегодня в разных частях мегаполиса проводятся различные праздничные мероприятия - исторические лекции, ярмарки, квесты, викторины, посвященные 4 ноября. Одним из центров празднования стала ВДНХ.