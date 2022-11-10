Джакарта с уважением относится к решению Путина не ехать на саммит G20 — министр
13:32 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Джакарте известно, что президент России Владимир Путин не поедет на саммит Группы двадцати (G20) на Бали, Индонезия с уважением относится к решению российского лидера. Об этом заявил в четверг министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан, который отвечает за подготовку мероприятий встречи.
«Поступила официальная информация, что президент России Владимир Путин не посетит саммит G20, его будет представлять высокопоставленное официальное лицо, этот вопрос обсуждался между президентом [Индонезии] Джоко Видодо и Путиным в ходе прошедшего телефонного разговора», — цитирует Панджаитана агентство Ассошиэйтед Пресс.
Он отметил, что не знает, почему Путин не поедет на саммит, но добавил, что «у президента Путина, возможно, есть дела дома» и это решение «нужно уважать».
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