США могли бы остановить конфликт на Украине «одним щелчком пальцев» — Антонов
11:00 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты при желании могли бы прекратить конфликт на Украине «одним щелчком пальцев», а Киев не посмел бы ослушаться данных указаний Вашингтона. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в опубликованном в пятницу интервью «Известиям».
«Как нам представляется, если бы американцы действительно хотели бы прекращения конфликта на украинской земле, то могли бы сделать это одним щелчком пальцев. Киев, давно потерявший свой суверенитет, не посмел бы ослушаться указаний из Вашингтона», — отметил Антонов.
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