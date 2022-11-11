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НОВОСТИ

Решение Путина не ехать на G20 связано с графиком и необходимостью быть в России — Песков

14:32 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин лично принимал решение о том, его поездка на саммит G20, который пройдет на индонезийском острове Бали, не состоится. Это связано с графиком российского лидера и необходимостью его нахождения в стране, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это было решение именно главы государства. Связано с его графиком. Связано с необходимость его нахождения в Российской Федерации», — сказал представитель Кремля.

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