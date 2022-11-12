Из-за проблем в ЕС Украина может столкнуться с с сокращением помощи - СМИ

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Планы Евросоюза по оказанию помощи Украине в размере 18 млрд евро в 2023 году могут оказаться под угрозой из-за позиции отдельных стран объединения, которые переживают сложный период в экономике. Об этом пишет журнал «Ньюсуик».



Как отмечает издание, «страны по всей Европе столкнулись с протестами из-за проблем в экономике, в то время как чиновники в США задают вопросы о поддержке Украины». Вопрос в том, будет ли этого достаточно для прекращения помощи, указывает издание.



Профессор Мичиганского университета, помощник декана по исследовательской работе Джон Чорчиари в интервью «Ньюсуик» отметил, что планы Евросоюза выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро в качестве помощи могут столкнуться со сложностями и привести европейцев к ситуации, когда у них останется мало выбора. Он напомнил, что Венгрия выразила готовность выделить помощь Украине по двусторонним каналам, чтобы не запускать механизм внешних заимствований ЕС. «Германия и другие ключевые игроки не хотели бы так просто отпускать с крючка другие страны ЕС, которые так легко перешли на двусторонние каналы. Однако если на Украине условия продолжат ухудшаться, у них может оказаться мало выбора», — указал эксперт.



