Из-за проблем в ЕС Украина может столкнуться с с сокращением помощи - СМИ
10:30 12.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отмечает издание, «страны по всей Европе столкнулись с протестами из-за проблем в экономике, в то время как чиновники в США задают вопросы о поддержке Украины». Вопрос в том, будет ли этого достаточно для прекращения помощи, указывает издание.
Профессор Мичиганского университета, помощник декана по исследовательской работе Джон Чорчиари в интервью «Ньюсуик» отметил, что планы Евросоюза выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро в качестве помощи могут столкнуться со сложностями и привести европейцев к ситуации, когда у них останется мало выбора. Он напомнил, что Венгрия выразила готовность выделить помощь Украине по двусторонним каналам, чтобы не запускать механизм внешних заимствований ЕС. «Германия и другие ключевые игроки не хотели бы так просто отпускать с крючка другие страны ЕС, которые так легко перешли на двусторонние каналы. Однако если на Украине условия продолжат ухудшаться, у них может оказаться мало выбора», — указал эксперт.
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