В РФ внутренний рынок авиакеросина полностью обеспечен - Новак

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не ожидает каких-либо проблем на внутреннем рынке с предложением авиакеросина, рынок полностью обеспечен. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.

«В России его достаточно. Мы обеспечены внутренним рынком полностью», — сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли ограничение его экспорта из-за дефицита в мире.