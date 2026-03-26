Трамп: Мы очень разочарованы НАТО. Потому что НАТО не сделала совершенно ничего
18:25 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Союзники США по Организации Североатлантического договора (НАТО) продемонстрировали в ситуации вокруг Ирана, что никогда не придут на выручку Вашингтону. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.
«Скажу это публично: мы очень разочарованы НАТО. Потому что НАТО не сделала совершенно ничего», — сказал он на заседании своего кабинета, комментируя ход американо-израильской военной операции против Ирана. «Я 25 лет назад говорил, что НАТО — это бумажный тигр», — отметил глава администрации США. «<…> Мы придем им на выручку, но они никогда не придут к нам. И я хочу, чтобы вы запомнили, что мы это говорили, что они не пришли на выручку к нам», — подчеркнул хозяин Белого дома.
