НОВОСТИ

Трамп: Мы очень разочарованы НАТО. Потому что НАТО не сделала совершенно ничего

18:25 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союзники США по Организации Североатлантического договора (НАТО) продемонстрировали в ситуации вокруг Ирана, что никогда не придут на выручку Вашингтону. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.

«Скажу это публично: мы очень разочарованы НАТО. Потому что НАТО не сделала совершенно ничего», — сказал он на заседании своего кабинета, комментируя ход американо-израильской военной операции против Ирана. «Я 25 лет назад говорил, что НАТО — это бумажный тигр», — отметил глава администрации США. «<…> Мы придем им на выручку, но они никогда не придут к нам. И я хочу, чтобы вы запомнили, что мы это говорили, что они не пришли на выручку к нам», — подчеркнул хозяин Белого дома.

НОВОСТИ

18:50 26.03.2026
В РФ внутренний рынок авиакеросина полностью обеспечен - Новак
0
55
18:40 26.03.2026
США выпустили оповещение о закрытии ряда районов Атлантики, вероятно, для испытания ракет - СМИ
0
76
18:05 26.03.2026
Путин и Собянин дали старт строительству национального центра «Россия»
0
148
17:40 26.03.2026
Премьер Британии заявил о войне Запада на два фронта
0
202
17:20 26.03.2026
Иран официально направил ответ на предложения США об окончании войны — Tasnim
0
247
17:12 26.03.2026
Росту экономики РФ мешает низкая производительность труда, а не ключевая ставка — ЦБ
0
243
17:00 26.03.2026
Высший суд ЕС счел подрыв российской экономики «законной целью» санкций
0
262
16:32 26.03.2026
Государство продолжит снижать административные барьеры для бизнеса — Путин
0
280
16:12 26.03.2026
России удается сохранять макроэкономическую стабильность — Путин
0
285
16:00 26.03.2026
Последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно спрогнозировать — Путин
0
341

