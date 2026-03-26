0
0
39
НОВОСТИ

США выпустили оповещение о закрытии ряда районов Атлантики, вероятно, для испытания ракет - СМИ

18:40 26.03.2026 Источник: Интерфакс

Соединенные Штаты закрыли несколько морских районов в Центральной Атлантике в связи с испытательным пуском ракеты из Флориды, следует из международного извещения для мореплавателей NAVAREA IV 278/26.

Предупреждение "об опасных операциях в связи ракетным пуском" в этих районах действует с 26 по 28 марта.

Как отмечает газета Florida Today, вероятно, речь идет об испытании гиперзвуковой ракеты LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) Dark Eagle.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку