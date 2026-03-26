США выпустили оповещение о закрытии ряда районов Атлантики, вероятно, для испытания ракет - СМИ
18:40 26.03.2026 Источник: Интерфакс
Соединенные Штаты закрыли несколько морских районов в Центральной Атлантике в связи с испытательным пуском ракеты из Флориды, следует из международного извещения для мореплавателей NAVAREA IV 278/26.
Предупреждение "об опасных операциях в связи ракетным пуском" в этих районах действует с 26 по 28 марта.
Как отмечает газета Florida Today, вероятно, речь идет об испытании гиперзвуковой ракеты LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) Dark Eagle.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать