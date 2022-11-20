Сегодня в транспортной отрасли необходимо ставить масштабные задачи - Путин

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал работников транспортной отрасли по случаю открытия XVI Международного форума и выставки «Транспорт России», а также направил им поздравление с профессиональным праздником, отметив, что на сегодняшний день для отрасли необходимо ставить во главу угла масштабные задачи. Текст поздравительной телеграммы опубликован в воскресенье на сайте Минтранса РФ.



«Подчеркну, от четкого, бесперебойного функционирования всех звеньев транспортной системы во многом зависят укрепление экономического потенциала российских регионов и страны в целом, решение востребованных социальных проблем, повышение качества жизни людей. И потому сегодня необходимо ставить во главу угла такие масштабные задачи, как модернизация инфраструктуры отрасли, широкое внедрение инновационных технологий, создание крупных логистических узлов и безопасных транспортных средств, подготовка квалифицированных кадров», — говорится в сообщении.



Глава государства подчеркнул, что традиционные встречи работников транспортной отрасли всегда являются значимым событием в деловом календаре. Путин отметил, что их отличает насыщенная повестка, конструктивная и творческая атмосфера, а также готовность участников к серьезному диалогу. Президент высказал мнение, что форум имеет особое значения для работников российского транспортного комплекса, а также определяет вектор развития отрасли.



«Уверен, что и форум, и выставка пройдут на достойном организационном уровне, дадут старт новым, перспективным проектам», — подытожил президент, пожелав работникам транспортной отрасли всего самого доброго.



