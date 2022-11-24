В Анталье начали сбор подписей с требованием запретить продажу и аренду жилья иностранцам

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители турецкой курортной Антальи начали сбор подписей с требованием запретить продажу жилья и его аренду иностранцам. Соответствующая петиция зарегистрирована 23 ноября, за сутки под ней подписались свыше 5,5 тыс. человек, свидетельствуют данные на сайте www.change.org.

Авторы петиции ставят целью собрать 7,5 тыс. подписей, что, как отмечается, «повысит шансы получить ответ на эту кампанию от принимающих решения [властей]».

«Необходимо остановить сдачу в аренду и продажу жилья иностранцам в Анталье. В то время как средняя аренда жилья в Анталье [на месяц] превышает 10 тыс. лир (536,5 долларов — прим. ТАСС), в Аланье она превысила 13 тыс. лир (697,5 долларов — прим. ТАСС). Резкий рост цен за аренду приводит к жилищному кризису. Жизнь в городе для многих жителей стала невозможной», — говорится в петиции.

В ней отмечается, что средняя стоимость недвижимости на курорте за последние три года выросла с 32,1 тыс. долларов до 267,8 тыс. долларов. «В настоящее время каждое третье проданное в Анталье жилье приобретено иностранцами. По этому показателю Анталья обошла Стамбул. Цены на аренду в Анталье за два года выросли на 395%», — отмечается в петиции. В ней указывается, что хозяева жилья постоянно повышают цены на аренду или выселяют жильцов, предпочитая сдавать его по более высоким расценкам иностранцам. «Сейчас 25% жителей Антальи составляют иностранцы. В городе проживает порядка 200 тыс. иностранных граждан», — говорится в петиции.

При этом ее авторы утверждают, что число россиян и украинцев, незаконно занимающихся недвижимостью, достигло 10 тысяч. «Эти лица, создавая группы из сотен людей в мессенджере WhatsApp („Вотсап“), продолжают разрушать рынок недвижимости», — говорится в коллективном обращении. «Необходимо остановить аренду и продажу жилья иностранцам. Пусть они остаются в наших отелях, пансионатах и курортных местах в качестве гостей. Это наш город, он не должен стать чужим для будущих поколений», — подчеркивается в петиции.