В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,4

22:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в воскресенье в американском штате Калифорния. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 26 км к юго-востоку от города Фортуна с населением около 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 27,8 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.