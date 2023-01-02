Байден еще не определился с решением об участии в выборах президента США в 2024 году - СМИ
09:47 02.01.2023 Источник: Интерфакс
Ранее сообщалось, что Байден может определиться с этим в ходе отпуска, который он проводит на острове Сент-Круа, по результатам консультаций с семьей и несколькими избранными друзьями и союзниками.
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