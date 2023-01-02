После ночных взрывов в Киеве начались веерные отключения электричества

11:19 Источник: РБК

В Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сообщил в своем канале в Telegram мэр украинской столицы Виталий Кличко.



В городе начались аварийные отключения электроэнергии, обесточены некоторые объекты теплоснабжения. По словам мэра, водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме.



В ночь на 2 января в Киеве и области произошла серия взрывов, сработала система противовоздушной обороны. В частности, сообщал Кличко, взрыв прогремел в Деснянском районе столицы, один человек пострадал.



