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НОВОСТИ

После ночных взрывов в Киеве начались веерные отключения электричества

11:19 02.01.2023 Источник: РБК

В Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сообщил в своем канале в Telegram мэр украинской столицы Виталий Кличко.

В городе начались аварийные отключения электроэнергии, обесточены некоторые объекты теплоснабжения. По словам мэра, водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме.

В ночь на 2 января в Киеве и области произошла серия взрывов, сработала система противовоздушной обороны. В частности, сообщал Кличко, взрыв прогремел в Деснянском районе столицы, один человек пострадал.

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