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Оперштаб сообщил о минимальном приросте заболевших COVID-19 с июля прошлого года

12:10 02.01.2023 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 3,9 тыс. случаев, что стало минимальным значением с середины июля прошлого года, скончались 43 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"Выявлено 3 884 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 379 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 19,4%", - сообщили в оперштабе.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 17 субъектах РФ, снижение - в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 27 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 038 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 1 тыс. 154. Таким образом, число новых случаев COVID-19 за сутки впервые с середины июля 2022 года опустилось ниже 4 тыс. заболевших и стало минимальным с 13 июля.

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