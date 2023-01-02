Фон дер Ляйен пообещала Зеленскому прислать лампочки, навесы и школьные автобусы
15:10 02.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы поддержим вас этой зимой генераторами, лампочками, навесами, школьными автобусами. И мы продолжаем нашу мощную финансовую помощь. Вскоре мы начнем выплачивать наш пакет поддержки в размере 18 миллиардов евро ежемесячными траншами. Я с нетерпением жду встречи с вами снова на Украине в ближайшее время», — написала она. Глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится.
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