Фон дер Ляйен пообещала Зеленскому прислать лампочки, навесы и школьные автобусы

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провела первый телефонный разговор в этом году — с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого она пообещала продолжение финансовой помощи Евросоюза, а также встречу в ближайшее время в этой стране. Об этом она сообщила в понедельник в своем «Твиттере».

«Мы поддержим вас этой зимой генераторами, лампочками, навесами, школьными автобусами. И мы продолжаем нашу мощную финансовую помощь. Вскоре мы начнем выплачивать наш пакет поддержки в размере 18 миллиардов евро ежемесячными траншами. Я с нетерпением жду встречи с вами снова на Украине в ближайшее время», — написала она. Глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится.