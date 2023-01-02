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НОВОСТИ

Минобороны РФ: 63 российских военных погибли после удара ВСУ системами HIMARS

16:46 02.01.2023 Источник: Интерфакс

Минобороны РФ сообщило, что 63 российских военных погибли после украинского удара системами HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений в районе Макеевки в Донецкой народной республике.

"Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских Вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой народной республики. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - сказал он.

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