Российские военные заняли новые рубежи на донецком направлении

16:50 Источник: Интерфакс

Российские военные ведут наступление на донецком направлении, заняты новые рубежи, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в результате нанесения поражения подразделениям 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наступательных действий российскими войсками заняты новые выгодные рубежи", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, потери армии Украины составили до 70 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.