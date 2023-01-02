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Розничная торговля в Британии в прошлом году оказалась в тяжелом положении – исследование

20:30 02.01.2023 Источник: Газета.Ru

Прошлый год был тяжелым для сектора розничной торговли в Великобритании, ежедневно закрывалось в среднем 47 магазинов. Об этом пишет издание Business Live со ссылкой на данные центра исследований в сфере розничной торговли.

Согласно анализу центра, в 2022 году в стране закрылись 17 145 магазинов, что почти на 50% выше показателя предыдущего года (11 449 магазинов). При этом 5500 точек обанкротились, а 11 600 были закрыты из-за решения о сокращении расходов со стороны торговых сетей.

Директор центра исследований в области розничной торговли профессор Джошуа Бэмфилд пояснил, что розничные сети продолжают сокращать расходы, и эта тенденция, вероятно, сохранится в 2023 году. Он также прогнозирует, что несколько «крупных игроков» также могут разориться.

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