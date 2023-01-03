0
0
104
НОВОСТИ

Министр культуры Литвы поддерживает идею ввести мораторий на русскую культуру

19:55 03.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис считает возможным в связи с действиями России против Украины объявить в своей стране мораторий на русскую культуру. Об этом он заявил во вторник в дискуссионной программе «ТВ-форум» в эфире национального телевидения Эл-эр-тэ.

«Россия сознательно использует культуру как оружие, в важные для литовского государства дни присылала к нам своих исполнителей, в основном представителей поп-культуры, — утверждал он. — Мне нравится предложенная идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от произведений, которые казались нам приемлемыми».

Участники дискуссии обсуждали прозвучавший в декабрьском интервью министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко британской газете «Гардиан» призыв к бойкоту русской культуры, что, по его мнению, должно стать еще одним инструментом давления на Москву в дополнение к санкциям.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 03.01.2023
Единственным доступным видом протеста украинцев осталось бегство из страны - Мирошник
0
36
19:45 03.01.2023
К формированию нового энергопорядка в мире приведет переход к покупке нефти за юани - СМИ
0
136
18:40 03.01.2023
Власти США выступают за статус-кво святых мест в Иерусалиме - Белый дом
0
211
18:30 03.01.2023
В Минске 17 января начнется суд по делу Тихановской и других оппозиционеров
0
245
17:45 03.01.2023
Поминальную мессу по Бенедикту XVI посетит канцлер Германии
0
247
16:40 03.01.2023
Болгария и Турция подписали соглашение на поставку 1,5 млрд кубометров газа в год
0
359
16:30 03.01.2023
Швеция намерена купить два реактора для своих АЭС
0
398
15:30 03.01.2023
Только 6% литовцев считают 2022 год успешным - опрос
0
365
14:40 03.01.2023
Экономический кризис усложняет материальную помощь украинским беженцам - СМИ
0
479
14:30 03.01.2023
Из-за боязни проиграть власти Молдавии могут перенести выборы - глава Гагаузии
0
449

Возврат к списку