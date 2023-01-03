Министр культуры Литвы поддерживает идею ввести мораторий на русскую культуру

19:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис считает возможным в связи с действиями России против Украины объявить в своей стране мораторий на русскую культуру. Об этом он заявил во вторник в дискуссионной программе «ТВ-форум» в эфире национального телевидения Эл-эр-тэ.



«Россия сознательно использует культуру как оружие, в важные для литовского государства дни присылала к нам своих исполнителей, в основном представителей поп-культуры, — утверждал он. — Мне нравится предложенная идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от произведений, которые казались нам приемлемыми».



Участники дискуссии обсуждали прозвучавший в декабрьском интервью министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко британской газете «Гардиан» призыв к бойкоту русской культуры, что, по его мнению, должно стать еще одним инструментом давления на Москву в дополнение к санкциям.



