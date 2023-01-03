Министр культуры Литвы поддерживает идею ввести мораторий на русскую культуру
19:55 03.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Россия сознательно использует культуру как оружие, в важные для литовского государства дни присылала к нам своих исполнителей, в основном представителей поп-культуры, — утверждал он. — Мне нравится предложенная идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от произведений, которые казались нам приемлемыми».
Участники дискуссии обсуждали прозвучавший в декабрьском интервью министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко британской газете «Гардиан» призыв к бойкоту русской культуры, что, по его мнению, должно стать еще одним инструментом давления на Москву в дополнение к санкциям.
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