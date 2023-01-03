Скончался Руслан Хасбулатов - «Ъ»
22:07 03.01.2023
В Подмосковье у себя на даче около 19:00 умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Об этом «Ъ» сообщили его родственники. Ему было 80 лет.
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