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Премьер Японии считает, что мир находит в «исторической поворотной точке»

09:40 04.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мир находится сейчас в «исторической поворотной точке», сталкиваясь с серьезными вызовами, региональными и глобальными проблемами. Об этом говорится в обращении премьер-министра Японии Фумио Кисиды, опубликованном в среду на сайте японского председательства в Группе семи.

По его мнению, в «исторической поворотной точке» мир оказался из-за пандемии коронавируса и ситуации вокруг Украины. «Семерка» решительно отвергает любые односторонние попытки изменить статус-кво силой, угрозой или применением ядерного оружия, а также поддерживает международный порядок, основанный на верховенстве права», — сказал глава правительства.

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