В 2023 году эксперты ждут колебаний нефти Brent в пределах $70-100
11:40 04.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основными факторами, влияющими на цены, аналитики практически единогласно называют эмбарго на российские нефть и нефтепродукты, открытие Китая после локдаунов, политику ОПЕК+ и восполнение США своих запасов нефти.
«Мы ждем стабилизации цен в начале квартала ($80-85 за баррель). Мы ожидаем появления дефицита на рынке нефти во второй половине 2023 года на фоне возможного сокращения предложения нефти со стороны РФ и повышения спроса со стороны Китая, поэтому котировки Brent к концу 2023 г. могут подняться в район $85-95 за баррель», — считает ведущий аналитик «Финама» Александр Потавин.
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