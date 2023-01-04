В 2023 году эксперты ждут колебаний нефти Brent в пределах $70-100

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировой нефтяной рынок в следующем году сохранит высокую волатильность: цены на Brent будут колебаться во внушительном диапазоне от 70 до 100 долларов, средний прогноз по году — около 90 долларов за баррель, следует из проведенного ТАСС опроса экспертов. Оценка стоимости российской Urals в 2023 году — 50-70 долларов.



Основными факторами, влияющими на цены, аналитики практически единогласно называют эмбарго на российские нефть и нефтепродукты, открытие Китая после локдаунов, политику ОПЕК+ и восполнение США своих запасов нефти.



«Мы ждем стабилизации цен в начале квартала ($80-85 за баррель). Мы ожидаем появления дефицита на рынке нефти во второй половине 2023 года на фоне возможного сокращения предложения нефти со стороны РФ и повышения спроса со стороны Китая, поэтому котировки Brent к концу 2023 г. могут подняться в район $85-95 за баррель», — считает ведущий аналитик «Финама» Александр Потавин.



