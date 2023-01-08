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НОВОСТИ

Глава СНБО: Россия предлагает Украине «корейский вариант»

12:05 08.01.2023 Источник: РБК

Власти России намерены предложить Киеву «корейский вариант» урегулирования конфликта, заявил в эфире телемарафона «Единые новости» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная «38-я параллель». Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать — это «38-я параллель», — цитирует Данилова издание «Украинская правда».

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