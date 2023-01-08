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Из Украины возвращены 50 российских военных, которым грозила смертельная опасность - Минобороны

16:06 08.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятьдесят российских военных, которым грозила смертельная опасность, возвращены России в результате переговоров с украинской стороной. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ.

«8 января т. г. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщили в ведомстве.

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