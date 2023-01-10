Работа военных комиссариатов в 2023 году должна быть модернизирована — Шойгу

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу по модернизации работы военных комиссариатов.

«В ближайшее время предстоит модернизировать работу военных комиссариатов», — сказал он во вторник на селекторном совещании, говоря о планах военного ведомства на 2023 год по ряду основных направлений деятельности.

«Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны», — отметил Шойгу.