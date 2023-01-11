Платформа СберВместе собрала более 190 миллионов рублей на благотворительность в 2022 году

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Благотворительная платформа СберВместе подвела итоги работы в 2022 году. Всего за год на платформе собрано 190,7 млн руб. взносов частных лиц и организаций, совершивших 208 тыс. пожертвований. Собранные средства позволили закрыть 250 благотворительных историй.

В 2021 году платформа собрала 172,7 млн руб. А всего с момента запуска проекта в 2018 году на СберВместе собрано уже 695 млн руб., 541 история завершена, совершено 593 тыс. пожертвований.

На СберВместе любой человек или организация могут перевести любую сумму для конкретных получателей или фондов. На платформе зарегистрировано 230 благотворительных фондов, все они проверены Сбером, чтобы исключить мошенничество. Проверке подвергается и каждая публикуемая история. Так банк гарантирует, что все пожертвования дойдут до адресатов и будут использованы по назначению.

На сайте представлены четыре направления помощи: детям, взрослым, природе и культуре. Перечислять деньги можно единоразово либо регулярно – в формате ежемесячной подписки, которую в любой момент можно отменить или изменить. Клиент выбирает конкретные благотворительные фонды и комфортную сумму, которая будет автоматически списываться ежемесячно. Так фондам намного легче планировать свои действия, увеличивать количество получателей помощи и повышать ее качество. При этом благотворитель получает отчет о том, как были потрачены его деньги.

«Каждый год на СберВместе мы собираем больше средств, чем в предыдущем году. И 2022-й не стал исключением, – отметил и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Артем Могилин. – Мы чувствуем, что людям сейчас особенно важно делать добро, важно поддерживать тех, кому сложнее всего, и видеть отдачу от своих поступков. Например, в декабре 2022 года мы традиционно запустили акцию «Добрый новогодний подарок» на поддержку и обучение детей с особенностями развития и детей-сирот. Собранную сумму – 18 млн руб. – Сбер традиционно удвоил. Таким образом, на помощь детям было направлено 36 млн руб.».

Помочь можно не только на СберВместе, но и напрямую. Для этого необходимо указать нужную сумму и реквизиты фондов и перевести деньги со своих счетов или через приложение СберБанк Онлайн.