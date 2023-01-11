Путин потребовал, чтобы дисконт на нефть не создавал проблем российскому бюджету

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дисконт на российскую нефть не должен создавать сложностей для федерального бюджета, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с правительством.

«Нужно посмотреть с этим дисконтом с тем, чтобы это не создавало никаких проблем с бюджетом. Пообсуждайте, потом мне свои предложения, пожалуйста, доложите отдельно», — ответил глава государства, выслушав доклад вице-премьера Александра Новака.