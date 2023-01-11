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НОВОСТИ

Французский журналист и эксперт Боке попросил гражданство РФ и политическое убежище

17:00 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Освещающий конфликт в Донбассе французский эксперт и журналист Адриан Боке заявил ТАСС, что попросил гражданство РФ и политическое убежище.

«Я попросил политическое убежище и гражданство [России]», — сказал он в среду.

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