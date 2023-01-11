Медработники в новых регионах РФ работают в очень тяжелых условиях — Путин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медицинские работники в новых субъектах России трудятся в условиях колоссальной нагрузки, нужно продумать меры их поддержки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду, выступая на первом в нынешнем году совещании с членами правительства.

«Медработники на этих новых территориях работают в очень тяжелых условиях, нагрузка у них колоссальная, просто не сопоставимая с той нагрузкой, которую испытывают наши медработники даже в условиях пандемии. Подумайте над этим „, — сказал глава государства, обращаясь к членам кабмина.

«Надо подумать, как на них (медработников — прим. ТАСС) обратить внимание, как поддержать», — заключил Путин.