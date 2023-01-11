Зона свободной торговли между РФ и Китаем в Хэйхэ возобновляет работу
19:15 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его сведениям, с одобрения штаба по борьбе с коронавирусом города Хэйхэ с 11 января приграничная торговля возобновляется в обычном режиме.
Хэйхэ представляет собой зону свободной российско-китайской торговли, которую до пандемии коронавируса граждане РФ могли посещать без виз.
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