Зона свободной торговли между РФ и Китаем в Хэйхэ возобновляет работу

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайский город Хэйхэ, расположенный на правом берегу Амура напротив Благовещенска, с 11 января решил возобновить приграничную торговлю. Об этом в среду сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, с одобрения штаба по борьбе с коронавирусом города Хэйхэ с 11 января приграничная торговля возобновляется в обычном режиме.

Хэйхэ представляет собой зону свободной российско-китайской торговли, которую до пандемии коронавируса граждане РФ могли посещать без виз.