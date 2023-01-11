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Глава МАГАТЭ снова собирается посетить Украину и Россию

20:11 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что будет на Украине на следующей неделе, после чего хочет приехать в Россию.

«На следующей неделе я снова буду на Украине, рассчитываю встретиться с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, Потом я надеюсь поехать в Россию», — заявил Гросси в среду в эфире итальянского телеканала «РАИ-ньюс-24».

Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Пока нет», — ответил он на вопрос, есть ли в графике президента такая встреча.

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