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НОВОСТИ

Британия не собирается возвращать Греции шедевры Парфенона

21:50 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания не собирается передавать Греции находящиеся в Британском музее шедевры Парфенона. Об этом сообщило в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Мишель Донелан.

«Я предельно ясно высказалась по этому поводу, не думаю, что эти артефакты должны вернуться в Грецию, — заявила министр. — Мы не должны отправлять их обратно, и на самом деле они принадлежат Великобритании, где мы заботились о них в течение долгого времени».

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