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США подтвердили, что будут защищать острова Сенкаку, которые контролирует Япония

11:32 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США подтвердили, что острова Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся под контролем Японии и являются предметом территориального спора между Токио и Пекином, подпадают под действие договора о безопасности между Японией и США. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам прошедших в среду в Вашингтоне переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии в формате «два плюс два».

«США подтвердили, что пятая статья Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией распространяется на острова Сенкаку», — говорится в документе. Подчеркивается, что министры иностранных дел и обороны двух стран также осудили «активизировавшиеся попытки Китая в одностороннем порядке силовыми методами изменить статус-кво в Восточно-Китайском море», включая действия, направленные на подрыв контроля японской стороны над обозначенным островами.

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