Авиапромышленности РФ не хватает свыше 14 тысяч инженеров — Патрушев

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская авиационная промышленность по-прежнему испытывает острый дефицит инженерно-технических кадров и работников, в том числе конструкторов и технологов, отрасли не хватает свыше 14 тысяч человек, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Несмотря на принимаемые меры, сохраняется острый дефицит инженерно-технических кадров и работников, в том числе конструкторов и технологов. На сегодняшний день общая потребность предприятий авиапрома составляет свыше 14 тысяч человек», — сказал он, выступая в пятницу в Рыбинске на совещании по подготовке кадров для российского авиапрома.