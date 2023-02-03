Авиапромышленности РФ не хватает свыше 14 тысяч инженеров — Патрушев
17:32 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская авиационная промышленность по-прежнему испытывает острый дефицит инженерно-технических кадров и работников, в том числе конструкторов и технологов, отрасли не хватает свыше 14 тысяч человек, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Несмотря на принимаемые меры, сохраняется острый дефицит инженерно-технических кадров и работников, в том числе конструкторов и технологов. На сегодняшний день общая потребность предприятий авиапрома составляет свыше 14 тысяч человек», — сказал он, выступая в пятницу в Рыбинске на совещании по подготовке кадров для российского авиапрома.
НОВОСТИ
- 18:00 03.02.2023
- Мужчина, задержанный с арбалетом у Виндзорского замка, признался, что хотел убить королеву
- 17:12 03.02.2023
- Модельер Пако Рабан умер во Франции в возрасте 88 лет — СМИ
- 17:00 03.02.2023
- Сербия готова к вступлению в ЕС, но не в НАТО — Вучич
- 16:32 03.02.2023
- Государство финансирует науку в РФ на 75-80%, остальное вкладывает бизнес — Чернышенко
- 16:12 03.02.2023
- Поставки ядерного оружия не должны быть частью военной помощи Украине — президент Чехии
- 16:00 03.02.2023
- Российские аналоги могут заменить до 85% иностранного софта — Мишустин
- 15:32 03.02.2023
- В ФРГ ничего не знают о публикациях СМИ про план с уступкой Украиной 20% территорий
- 15:12 03.02.2023
- ФРГ выдала разрешение на экспорт танков Leopard 1
- 15:00 03.02.2023
- Теракт на Крымском мосту показал, что Киев пойдет на все ради интересов США — Колокольцев
- 14:32 03.02.2023
- Глава МВД Турции обвинил США в управлении Европой и призвал не будоражить республику
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать