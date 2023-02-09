В Одессе переименуют батон с Потемкинского на Гетманский

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одесский хлебозавод на Украине переименует батон Потемкинский на Гетманский. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского хлебозавода № 4.

«Проводим работу по изменению названия батона Потемкинского на батон Гетманский», — говорится в комментарии на странице завода в соцсети.