Нидерланды приняли решение закрыть российское торгпредство в Амстердаме — МИД

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды приняли решение закрыть российское торгпредство в Амстердаме. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД королевства.

Как отметили в ведомстве, переговоры с Россией об условиях командирования дипломатов не увенчались успехом. В связи с этим, сказали в министерстве, «генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге будет вынуждено временно закрыться из-за нехватки персонала». «Кабинет министров также принял решение о закрытии российского торгового представительства в Амстердаме», — добавили в МИД Нидерландов.

Голландское консульство в Санкт-Петербурге закроется 20 февраля. Российскому торгпредству в Амстердаме предписано прекратить работу с с 21 февраля. Кроме того, Нидерланды в течение двух недель должны покинуть ряд российских дипломатов.